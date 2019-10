Boekenschenkers op trams naar Boekenbeurs AMK

30 oktober 2019

Nog tot 11 november vindt de Boekenbeurs plaats in Antwerp Expo, en wie de tram naar de Boekenbeurs neemt, maakt kans op een leuk boekengeschenk.

Op 1, 2 en 9 november zenden De Lijn en Borgerhoff & Lamberigts boekenschenkers op pad. Op de tramlijnen 2 en 6, die van Antwerpen-Centraal richting boekenbeurs rijden, maken ze reizigers blij met een gratis B&L-roman (zolang de voorraad strekt).

Ook bij deze editie van de Boekenbeurs is er weer een voordelig combibiljet te koop om met bus of tram naar de Boekenbeurs te reizen. Ook de toegang tot de beurs zelf is inbegrepen. Dit combibiljet is geldig in de provincie Antwerpen en op de buslijnen vanuit het Waasland. Je kan dit ticket enkel kopen via de ticketshop van de Boekenbeurs. Het combiticket kost 11 euro. Meer informatie vind je ook op de website van De Lijn.