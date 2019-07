Boekenmarkt Ieperman zet 7.000 boeken extra te koop PhT

04 juli 2019

De Boekenmarkt Ieperman van de Faculteit voor Vergelijkende Godsdienstwetenschappen (FVG) in Wilrijk beleeft een speciale editie op zaterdag 13 juli. Reden: een extra stock van zo’n zevenduizend boeken. Blikvanger is een gigantische nalatenschap van bijna 6.000 kunstboeken van collectioneur Guido Bellemans.

De organisatoren beloven een grote keuze aan boeken over christelijke en islamitische kunst, Indianen uit Noord- en Zuid-Amerika, boeddhisme en verder nog onderwerpen als de Middeleeuwen, kloosters en kerken, New Age, hekserij, spiritualiteit en etnografie. Je vindt heel wat materiaal uit de bibliotheek van het Museum Religieuze Kunst & Etnografica in het FVG.

Adres: Kasteel Ieperman, Bist 164, Wilrijk. De boekenmarkt is open op zaterdag 13 juli van 10 tot 16 uur. De toegang is gratis en een cafetaria zorgt voor een hap en een drankje.