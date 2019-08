Boekenbeurs loste eerste auteursnamen en gaat op locatie ADA

29 augustus 2019

12u36 4 Antwerpen Op 29 oktober opent de 83e editie van de Boekenbeurs de deuren in Antwerp Expo. Ook dit jaar kunnen boekenliefhebbers er terecht voor duizenden boeken, honderden lezingen en debatten of een handtekening van hem of haar favoriete schrijver. Organisator Boek.be maakte de eerste namen bekend.

Zo zijn Griet Op de Beeck, Bart Moeyaert, Stefan Brijs en Bart Van Loo al zeker van de partij. Maar ook Rik Torfs, Ish Ait Hamou en Marnix Peeters zullen er zijn. Voor de kinderen bevestigde Kapitein Winokio zijn komt naar de Boekenbeurs. Nieuw dit jaar is de boekenbeurs op locatie. Ze vaart uit naar Part of Antwerp, het stads- en havenfestival op het Eilandje, de symbolische brug tussen de haven en de stad. Tijdens Part of Antwerp krijgen alle Antwerpenaars de kans om ’t Stad op een andere manier te leren kennen.

Part of Antwerp wordt mee mogelijk gemaakt door Port of Antwerp, die dit jaar ook structurele partner is van de Boekenbeurs. Het is dan ook logisch dat de Boekenbeurs graag aanwezig is op dit festival. Dit jaar zijn er twee activiteiten waar de literaire Antwerpenaar zich helemaal in zal kunnen vinden.

Op vrijdag 13 september wordt in samenwerking met Creatief Schrijven een slam poetry-avond georganiseerd. Vijf finalisten van de voorrondes voor het Nederlands Kampioenschap Poetry Slam in Nederlandstalig België komen deze avond hun talenten tonen aan de Antwerpenaren.

Daarnaast is er de familiedag van Part of Antwerp op zondag 15 september. Dan kunnen de jongsten terecht in het Havenhuis voor een voorleessessie en/of workshop van Mathilda Masters.

De Boekenbeurs loopt dit jaar van 29 oktober tot en met 11 november. Sluitingsdagen zijn 4 en 5 november.