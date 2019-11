Boekenbeurs doet het 2,5 procent beter dan vorig jaar: bijna 124.000 bezoekers PhT

11 november 2019

18u41 0 Antwerpen De Boekenbeurs lééft nog. Na jaren van dalende cijfers klokt de 83ste editie af op 123.658 bezoekers, 2,5 procent beter dan vorig jaar. De beloofde vernieuwing lijkt in de smaak te vallen bij standhouders, auteurs en bezoekers. Een enquête wijst uit dat negen op de tien bezoekers tevreden zijn met de nieuwe indeling.

De Boekenbeurs pakte uit met enkele nieuwigheden. Zo werd een familieticket van 25 euro ingevoerd en kreeg de indeling van de beurs een opsmuk met focuszones en aangepaste auteurspodia. Bezoekers konden een audiotour doen met een auteur. “Nog niet alles stond op punt, maar vernieuwing vraagt tijd”, zegt Vé Bobelyn. “Er staat nu een stevige basis om verder op te werken.”

Of het evenement in de nabije toekomst een sexier naam krijgt, is nog geen uitgemaakte zaak. Net zomin als een iets kortere beurs, met een ‘Boekenbeurs on Tour’.

De Boekenbeurs hield een bezoekersenquête. Bijna 1.100 mensen deden eraan mee. De resultaten moeten de organisatie helpen om de juiste koers uit te zetten. Negen bezoekers op de tien geeft aan dat de beurs hun verwachtingen heeft ingelost. Evenveel mensen zeggen dat ze volgend jaar willen terugkeren. “Het is duidelijk dat we de goede weg op gaan,” stelt Vé Bobelyn.

Vernieuwingsoperatie

De Boekenbeurs zit middenin een vernieuwingsoperatie die in 2020 rond moet zijn. Voor de editie van dit jaar werden verschillende zichtbare ingrepen doorgevoerd in het grondplan. Zo werd onder meer een Kinderboekenzone opgezet, waarbij muren tussen standhouders wegvielen en de boeken dus centraal stonden. Daarnaast werden ook de auteurspodia opgefrist.

Ook nieuw waren de initiatieven met en door auteurs. Zo gingen 22 auteurs met hun lezers op café en gidsten 5 auteurs hun lezers doorheen de beurs, met persoonlijke anekdotes, ervaringen en leestips. Ook Boekenbeurs-debutanten kregen de nodige aandacht. Zij konden zichzelf voorstellen in het kader van ‘debutant in de kijker’ via de Boekenbeurs-website. In totaal namen 3.958 bezoekers een kijkje op hun auteurspagina’s.

“Uit de initiatieven met en door auteurs hebben we veel geleerd. De auteurs waren enthousiast en de bezoekers eveneens. Er is duidelijk een sterke basis en een grote betrokkenheid langs beide kanten om deze formats verder uit te werken naar volgende jaren toe. Het is voor dit soort belevingen, voor dergelijke ervaringen dat we het doen, en daaruit maken we op dat de beurs succesvol was,” zegt Vé Bobelyn.

Er vonden dit jaar 2.021 signeersessies plaats door 996 auteurs. Tijdens negentien sessies werd nagegaan hoeveel handtekeningen en foto’s er werden uitgedeeld en dat bleken er veel: goed voor een totaal van 2.829, oftewel 149 per sessie. Die cijfers tonen volgens Vé Bobelyn aan dat mensen deze momenten, waarop ze de persoon achter de pen leren kennen, nog steeds heel belangrijk vinden.