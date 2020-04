Boeken uitlenen op afspraak in Antwerpse bibliotheken BJS

25 april 2020

12u50 0 Antwerpen De Antwerpse bibliotheken starten vanaf 4 mei met een alternatieve dienstverlening. Klanten kunnen dan op afspraak boeken en andere materialen komen uitlenen. Er zal in elk van de negen Antwerps districten een bibliotheek met afhaalservice op afspraak werken.

Klanten kunnen al vanaf maandag 28 april via een lijst gewenste materialen bestellen die dan vanaf 4 mei op een afgesproken tijdstip opgehaald kunnen worden in een van de negen deelnemende bibliotheken. De materialen zullen ingepakt voor hen klaar staan. De nodige veiligheidsmaatregelen worden hierbij in acht genomen. Reserveringen en afspraken kunnen gemaakt worden via https://antwerpen.bibliotheek.be. Bibliotheekklanten worden persoonlijk op de hoogte gebracht.

“Hoewel ik natuurlijk begrijp dat de vraag naar boeken en andere bibliotheekmaterialen van bij de start van de coronacrisis groot is, is veiligheid en gezondheid voor mij steeds prioritair geweest”, zegt Antwerps schepen voor cultuur Nabilla Ait Daoud.

Op afspraak

Nu een versoepeling van de maatregelen in zicht is, kan ook de bibliotheekwerking volgens de schepen versoepeld worden. Er zal gewerkt worden met een afhaalbib op afspraak per district. “In de grootst mogelijke veiligheid, zowel in het belang van ons personeel als voor onze inwoners.”

De bibliotheken zelf blijven voorlopig wel gesloten. Ook alle activiteiten die in de komende periode in de bibliotheken zouden plaatsvinden, worden geannuleerd.