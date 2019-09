Boek ‘Het Hoe en Waarom van de Antwerpenaar’ gelanceerd, geschreven door ... een Gentenaar Annelin Marien

27 september 2019

11u12 1 Antwerpen Gisteren werd ‘Het Hoe en Waarom van de Antwerpenaar’ voorgesteld in het Felix Pakhuis. Het boek geeft op een humoristische manier informatie over de hele provincie, en ironisch genoeg, werd het geschreven door een Gentenaar. “Het boek is een antropologische gids, waarin er soms wel wat gespot wordt met de inwoner van de provincie Antwerpen.”, aldus auteur Geert Stadeus.

Geert Stadeus, zelf van Gent, stelde gisteren zijn boek ‘Het Hoe en Waarom van de Antwerpenaar’ voor. Marcel Vanthilt was de gastheer van dienst, en leidde de voorstelling in goede banen. Het is Stadeus’ tweede boek in een reeks, hiervoor bracht hij al ‘Het Hoe en Waarom van de West-Vlaming’ uit. “Als Gentenaar heb ik een antropologische gids geschreven van de provincie, vanuit het standpunt van een ontdekkingsreiziger. Er wordt ook wel wat gespot met de Antwerpenaar, maar dat is allemaal goed bedoeld, dus hopelijk kunnen ze ermee lachen!”

Het begrip ‘Antwerpenaar’ is in ‘Het Hoe en Waarom van de Antwerpenaar’ ruim opgevat. Het gaat namelijk over de volledige provincie. “Ik heb gaandeweg ontdekt dat iemand uit Mechelen of de Kempen zich zelden een ‘Antwerpenaar’ zou noemen.”, aldus Stadeus. “Blijkbaar doen alleen mensen die in de lage-emissiezone van ‘t ‘Stad’ wonen dat. Maar ik wilde over de hele provincie schrijven, want ik ging ervan uit dat er over elke gemeente wel iets leuks te vertellen valt. In West-Vlaanderen is er één uitzondering, over die plek was echt niets te vertellen, in Antwerpen heb ik zo geen gemeente gevonden.”