Boegbeeld Antwerp Pride overleden aan coronavirus ADA

05 april 2020

18u19 8 Antwerpen Antwerp Pride boegbeeld Rob Scheers is afgelopen weekend overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat laat de organisatie van de Antwerp Pride weten in een mededeling op haar Facebookpagina. Scheers werd 64 jaar.

“Met droefenis heeft Antwerp Pride vernomen dat een lieve, warme, genereuze en grote - letterlijk en figuurlijk - man de strijd tegen het coronavirus heeft verloren. Rob was samen met zijn echtgenoot Guy een van onze vrijwilligers van het eerste uur. Elk jaar stond hij klaar om de handen uit de mouwen te steken. De laatste jaren verzorgde en bemande hij met veel plezier onze infoshop in de Stadsfeestzaal, en ook de verkooppunten van de drankbonnetjes was één van zijn vaste plekken. Altijd samen met Guy, altijd was er die gulle glimlach, altijd een vriendelijk woordje. Rob was een levensgenieter, cultuurliefhebber, reiziger, acteur, geëngageerde mooie mens en een liefdevolle echtgenoot. Rust zacht, vriendelijke reus en onze harten en steun gaan uit naar Guy. Zorg goed voor mekaar, iedereen, blijf in uw kot en stay safe.”

Op 12 maart laat Rob via zijn Facebookprofiel weten dat hij 38 graden koorts heeft en dat hij hevig moet hoesten. Drie dagen later stelt hij iedereen gerust: “Sinds vanmorgen ben ik koortsvrij en de hoest is duidelijk minder. Beetje snotteren is er bijgekomen maar onder controle. Het blijkt dus geen Corona te zijn en het is nu gewoon uitzieken en ons dan verder aan de getroffen maatregelen houden.” Maar de toestand verslechterde zienderogen en Scheers werd opgenomen in het ziekenhuis. Scheers overleed in de loop van het weekend in het Stuivenbergziekenhuis. Hij werd 64 jaar.

Voormalig schepen voor Cultuur Philip Heylen zal Scheers blijven herinneren als een fijne, lieve man. “Ook al zagen we elkaar niet zoveel, als we elkaar tegenkwamen was het hartelijk en warm. Guy (partner van Rob Scheers red.), veel sterkte. Jouw man was voor velen een dierbare vriend, iemand die erg gemist wordt, maar die wij nooit zullen vergeten. Misschien is het lentezonnetje wel een knipoog van hem naar jouw en al zijn vrienden.”