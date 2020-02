BNP Paribas Fortis Foundation bekroont project ‘Sport your dream’ van Antwerpse vzw Kras Jeugdwerk ADA

12 februari 2020

10u04 0 Antwerpen De Antwerpse vzw Kras Jeugdwerk ontving de prijs van BNP Paribas Fortis Foundation (BNPPF Foundation). Dankzij hun project ‘Sport your dream’ werd de vzw door de medewerkers van BNPPF Foundation verkozen tot ‘kampioen’ van de regio Antwerpen. Het project focust op de integratie van kansarme jongeren via buitenschoolse activiteiten, het thema van het nieuwe partnerschap tussen de BNPPF Foundation en de Koning Boudewijnstichting. De vzw krijgt 25.000 euro. Na een positieve evaluatie krijgt ze in 2021 nog eens datzelfde bedrag.

Kras Jeugdwerk zet in verschillende wijken van ‘t Stad een gevarieerde vrijetijdswerking op poten voor kinderen en jongeren van 6 tot 25 jaar, specifiek in wijken waar veel armoede en schooluitval heerst en waar minder publieke ruimte en vrijetijdsaanbod is.

“Wij helpen met ons project ”Sport Your Dream” sportieve kwetsbare Antwerpse jongeren van 15+ hun talent te ontwikkelen. Concreet krijgen die jongeren een opleiding tot ‘City coach’, ze leren om sportieve activiteiten te organiseren en te begeleiden, met als knappe extra dat deze jongeren een rolmodel worden voor de jeugd waarvoor zij zich inzetten. We bereiken zo jaarlijks 1.200 verschillende jongeren. En natuurlijk komt de prijs van de BNPPF Foundation zeer goed van pas om dit project verder uit te bouwen en te ondersteunen”, vertelt Elke Deforce. Voor die werking krijgt de organisatie nu 25.000 euro. Bij een positieve evaluatie komt daar nog eens 25.000 euro bij.

362 kandidaten

BNP Paribas Fortis Foundation ontving maar liefst 362 projecten. Daaruit selecteerde ze er tien, één per regio. De tien geselecteerde organisaties krijgen dit jaar 25.000 euro, en na een positieve evaluatie nog eens 25.000 euro volgend jaar. “Het is de bedoeling dat medewerkers van de bank uit de streek zich voor dat project als vrijwilliger inzetten. We bouwen zo een sterk partnerschap tussen de organiserende vereniging en de regio waarbij onze bank behalve geld ook praktische hulp geeft,” zegt Anne-France Simon van BNP Paribas Fortis.

De laatste 10 jaar heeft de BNPPF Foundation het verenigingsleven gesteund voor een bedrag van 11 miljoen euro.