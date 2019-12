BlueChem neemt vliegende start: incubator voor duurzame chemie sluit contracten met eerste huurders en partnerbedrijven ADA

17 december 2019

13u11 0 Antwerpen Arpadis, Creaflow en InOpSys. Dat zijn de eerste starters en groeibedrijven die hun intrek zullen nemen in BlueChem, de incubator voor duurzame chemie die eind april 2020 de deuren opent op het klimaatneutrale bedrijventerrein Blue Gate Antwerp. De stad Antwerpen steunt de jonge ondernemers met het BlueChem Kickstart Fund dat hen financiële ondersteuning biedt bij de inrichting van hun laboratoria.

De stad Antwerpen lanceerde vandaag ook het BlueChem Kickstart Fund. Dat is een investeringsfonds dat jonge en startende bedrijven die zich vestigen in BlueChem een financiële duw in de rug geeft, tot 700 euro per vierkante meter bij de inrichting van hun labo’s. Het gaat vaak om zeer specifieke en dure apparatuur voor chemie-onderzoek.

“De stad Antwerpen lanceert het BlueChem Kickstart Fund voor startende chemiebedrijven in BlueChem. Met deze extra financiële steun kunnen ze laboratoria inrichten om onderzoek naar duurzame chemieproducten de grootst mogelijke slaagkans te geven. De stad Antwerpen maakt met BlueChem en het BlueChem Kickstart Fund haar ambitie waar: meer innovatiekracht realiseren voor de chemiesector, de economische motor van Antwerpen”, vertelt Claude Marinower, Antwerps schepen voor economie, innovatie en industrie.

Er lopen momenteel nog gesprekken met andere geïnteresseerde bedrijven, maar de activiteiten van de eerste huurders in BlueChem maken alvast duidelijk dat de focus ligt op duurzame chemie en circulaire economie.