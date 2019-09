Blue Gate sluit eerste fase van werken af met ‘brug naar de toekomst’ AMK

26 september 2019

16u28 4 Antwerpen Vandaag komt met het officieel openen van ‘de brug naar de toekomst’ een einde aan de eerste fase van de werken aan Blue Gate Antwerp. Blue Gate moet een duurzaam bedrijventerrein vlakbij de Schelde worden, waar op termijn tot 3.000 mensen kunnen werken.

Na vele jaren voorbereiding en de eerste fase van de werken, krijgt het bedrijventerrein Blue Gate zichtbaar vorm. Blue Gate is het eerste circulaire bedrijventerrein van Vlaanderen, en wil inzetten op duurzame economie. Veertien hectare van de drieëndertig hectare van het terrein zijn momenteel al verkocht. Bedrijven die getekend hebben, verbinden zich ertoe om hun milieu-impact zo minimaal mogelijk te houden en engageren zich om klimaatneutraal te bouwen en te ondernemen. Het officieel openen van de brug over de groene corridor - door schepen voor Economie en Innovatie Claude Marinower – is meteen het einde van de sanerings- en de infrastructuurwerken van de eerste fase.

“Blue Gate Antwerp zal de nieuwe norm worden op vlak van efficiënt gebruik van de alsmaar schaarser wordende ruimte. Innovatieve logistieke gebouwen, een minimale impact op het milieu en maximalisatie van maatschappelijke waarden zoals aangename werkplekken, slimme distributie en het gebruik en hergebruik van zorgzaam materiaal zullen centraal staan”, zegt Jo De Wolf, Chief Executive Officer bij Montea, één van de vestigers.