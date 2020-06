Blinden en slechtzienden steeds vaker uitgescholden over social distancing: “Helft durft niet meer buiten komen” David Acke

16 juni 2020

17u06 2 Antwerpen Mensen met een visuele beperking geven aan niet meer op straat te durven komen uit angst verbaal aangevallen te worden. Blinden en slechtzienden kunnen zich moeilijk aan de social distancingregels houden en dat leidt tot frustraties. “Ik werd verweten dat ik niet op de stip stond. Probeer die stip maar eens te zien als je al van je geboorte blind bent.”

Hoe hou je je aan de anderhalvemeterregel als je blind of slechtziend bent? Dat is voor veel mensen met een visuele beperking een vraag die zich de afgelopen maanden vaak stelde. De oplossing ligt bij de ziende mensen, maar toch ervaren heel wat blinden en slechtzienden verbale agressie als ze te dicht bij mensen komen. Sterker nog, directeur Jan De Smedt van de organisatie Licht en Liefde in Antwerpen, dat zo’n 1.000 leden telt, zegt dat de helft van de mensen met een visuele beperking aangeeft niet meer buiten te komen uit angst geconfronteerd te worden met verbale agressie.

In de winkel verweet iemand me dat ik de pijlen niet volgde. Probeer dat maar eens als je blind bent Jozef Van Houdt

“Al sinds social distancing werd ingevoerd, hoor ik uit verschillende hoeken dat heel wat mensen met een visuele beperking te maken hebben gehad met verbale agressie omdat ze te dicht bij mensen aanlopen en de anderhalvemeterregel niet respecteren. Vaak hebben de mensen niet door dat het om een blinde of slechtziende gaat, hoewel de witte wandelstok toch een goede indicatie is”, vertelt De Smedt.

Stippen en pijlen

Jozef Van Houdt (die geen lid is van Licht en Liefde) is al heel zijn leven blind en is sinds de lockdown al verschillende keren in aanraking geweest met verbaal geweld en zelfs fysiek geweld. “Vorige week zaterdag sprak ik iemand aan in een winkel. Ik had hulp nodig maar blijkbaar stond ik te dichtbij. Er werd me kordaat gezegd dat ik achteruit moest gaan. Even later werd ik bruut tegen mijn schouder geduwd. Een andere keer werd me verweten dat ik niet op de stip stond die op de grond stond aangegeven en nog een andere keer werd me verweten dat ik de pijlen op de grond niet volgde. Probeer dat maar eens als je blind bent”, zegt Jozef.

Toch laat hij zich niet doen en blijft hij wél buiten komen. “Hoe hoog het me ook zit, ik heb evenveel recht om buiten te komen. Kijk, wij blinden en slechtzienden worden vandaag beschouwd als heel gevaarlijk, lomp en onbeholpen.”

Ook verwijt Jozef de officiële instanties een gebrek aan hulp. “Ik kreeg vlakaf te horen dat wij niet buiten mochten komen en dat ik mijn bankkaart moest afgeven aan de organisatie zodat zij boodschappen zouden kunnen doen. Welke normale mens zou zomaar zijn bankkaart en code afgeven?”

Mondmaskers

Hoewel het aan de ziende mensen is om mensen met een visuele handicap te ontwijken en voldoende afstand te bewaren, is de organisatie Licht en Liefde gestart met zelf mondmaskers uit te delen voor haar leden met de tekst ‘Dank je voor anderhalve meter’ om zo passanten duidelijk te maken dat het om een blinde persoon gaat. “Onze Nederlandse collega’s hebben fluohesjes gemaakt met ‘Hou afstand want wij kunnen u niet zien’ maar dat vonden we net iets te stigmatiserend”, besluit De Smedt.