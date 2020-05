Blinde voetganger op stap in nieuwe Antwerpse autotunnel Patrick Lefelon

24 mei 2020

18u29 2 Antwerpen De nieuwe tunnels onder het Operaplein die vorige woensdag werden geopend, hebben de politie al wat werk bezorgd. Zondagmiddag meldde een chauffeur dat er een blinde voetganger in de tunnel was verdwaald geraakt.



De politie bevestigt dat het zondag rond 12.30 uur een melding heeft gekregen van een chauffeur die richting Antwerpen-Zuid reed en via de nieuwe Jeanne Brabantstunnel passeerde. Halverwege de tunnel filmde zijn dashcam een wandelaar, met fluohesje, die over de boordsteen van de tunnel liep.

Woordvoerder Wouter Bruyns van de politie: “Volgens de melding ging het om een man met een blindegeleide stok. Een politiepatrouille kwam ter plaatse, maar kon niets meer vaststellen. Ze deed voor de veiligheid ook nog nazicht in de andere tunnelkoker richting noord, maar ook daar vond de politie geen voetganger.”

Een dag eerder was de politie ook al tussenbeide moeten komen. Een chauffeur vond er toen niet beter op dan even halt te houden in de nieuwe tunnel en achteruit te rijden om de historische gewelven te bewonderen. De teruggevonden gewelven van de Kipdorpvest uit de 16de eeuw zijn gerestaureerd en ingewerkt in de nieuwe tunnels.

En ook bij de opening woensdag ging het even mis. Amper had burgemeester De Wever het lintje doorgeknipt of er knalde al een te hoog geladen bestelwagen tegen de sprinklerinstallatie. De Jos Brabantstunnel (richting noord) moest enkele uren gesloten worden.