Bliksem verpulvert stenen kruisbeeld in Antwerpse Hoogstraat, elektriciteit valt uit bij omwonenden Sander Bral

12 augustus 2020

14u54 4 Antwerpen Een bliksem heeft dinsdagavond voor schade gezorgd in de Hoogstraat in Antwerpen. De bliksem raakte bovenaan een pand een stenen kruisbeeld, dat verpulverd werd. De brandweer kwam de brokstukken opruimen, niemand raakte gewond.

Het warmteonweer in de nacht van dinsdag op woensdag heeft aan de Hoogstraat voor een schadegeval gezorgd. Er lagen brokstukken en bakstenen op de rijbaan. Het was niet meteen duidelijk waar het puin vandaan kwam. De brandweer en politie deden nazicht. Uiteindelijk bleek dat de bliksem was ingeslagen op een pand. Daarbij raakte een stenen kruisbeeld vernield en belandden de brokstukken op straat.

Verschillende bewoners uit de buurt meldden dat de stroom ook was uitgevallen. Netbeheerder Fluvius kwam ter plaatse, maar gezien de technici geen onregelmatigheden konden vaststellen, zullen de betrokkenen zich moeten wenden tot hun brandverzekering.