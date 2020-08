Bliksem slaat in op Havenhuis tijdens warmteonweer CVDP/JAA

12 augustus 2020

Het Havenhuis in Antwerpen werd geraakt door de bliksem tijdens het hevige onweer van dinsdagavond.

Gisterenavond barstte boven Antwerpen een hevig warmteonweer los. De bliksem sloeg in op verschillende plaatsen in de stad en dat zorgde voor spectaculaire beelden. Zo werd de kathedraal geraakt door drie blikseminslagen tegelijk en verpulverde de bliksem een stenen kruisbeeld in de Hoogstraat. Ook Het Havenhuis kreeg te maken met een inslag. Koen Geens kon een foto trekken van dit mooie schouwspel.