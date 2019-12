Blend 32 is het nieuwe restaurant- en barconcept van Hilton Hotel Annelin Marien

17u20 0 Antwerpen Nu de franchise van Brasserie Flo na vijf jaar afgelopen is, opent het Hilton hotel op de Groenplaats een nieuw restaurant, Blend 32. Het restaurant blijft de klassiekers serveren, maar ook de bar gaat een prominente rol spelen, met ‘bar foods’ en een cocktailkaart. Hilton wil zo de drempel verlagen en niet enkel hotelgasten, maar ook passanten aantrekken.

In het buitenland zijn hotelrestaurants- en bars al langer een belangrijke speler in het horecalandschap, en Hilton Antwerpen wil die trend ook naar België brengen. Op het barmenu staan verschillende kleine gerechtjes geïnspireerd op de Japanse keuken maar met lokale ingrediënten, zoals sushirolls ‘tomaat garnaal’ en ‘chicken pops’ van Mechelse koekoek, die live worden bereid aan de bar.

Vegan

De focus in het restaurant van Blend 32 Kitchen & Bar ligt op high level brasseriekeuken. De chef maakt daarbij gebruik van lokale producten, en er staan ook heel wat vegan en vegetarische gerechten op de kaart. De signature dishes van Hilton Antwerp Old Town (Caesar Salad, Club Sandwich en beef burger) die doorheen de jaren vaste waarden werden, blijven op het menu.

“Met lokale producten van de allerbeste kwaliteit mikt Blend 32 Kitchen & Bar op een nieuwe beleving waarbij verfijning voorop staat”, klinkt het. “Nu komen er vooral hotelgasten, maar we willen Blend 32 toegankelijker maken voor Antwerpenaren of toevallige voorbijgangers.” Leuk weetje: de 32 in ‘Blend 32’ is geïnspireerd op het adres van het Hilton hotel, dat is namelijk 32.

De hapjes in de bar variëren in prijs van 8 tot 18 euro, voor een hoofdgerecht in het restaurant betaal je tussen de 22 en de 36 euro. Blend 32 is elke dag geopend van 12 uur tot 23 uur.