Blauwe Cadillac toch niet gelinkt aan moord op Sally Van Hecke Patrick Lefelon

21 mei 2019

16u15 13 Antwerpen Een nieuwe tegenslag voor Lydia de Decker, de moeder van de vermoorde Sally Van Hecke. De bewijslast tegen seriemoordenaar Claudy Pierret brokkelt verder af. Pierret kan op 10 augustus 1996 de toen 20-jarige Sally Van Hecke nooit in een blauwe Amerikaanse Cadillac hebben opgepikt in de Antwerpse hoerenbuurt. De blauwe Cadillac werd pas een maand na de moord verscheept naar Antwerpen.

Het VTM-programma Cold Case had seriemoordenaar Pierret als hoofdverdachte naar voren geschoven, omdat hij destijds in zo’n Amerikaanse limousine rondreed. Hij woonde toen in het Nederlandse Koewacht. In een schuur stonden twee Amerikaanse oldtimers waarmee Pierret rondreed als de eigenaar, de Amerikaan Sven Bergunde, niet in het land was.

De speurders zijn net terug van een rogatoire commissie naar Arizona in de Verenigde Staten waar zij de eigenaar van de twee oldtimers hebben ondervraagd. Sven Bergunde heeft aangetoond dat de oldtimers pas in september 1996 naar Antwerpen zijn verscheept.

Kristof Aerts van het Antwerpse parket: “Uit officiële documenten die in samenwerking met de FBI werden opgespoord en uit het verhoor van S.B. in Amerika is informatie naar voren gekomen die nog verder zal worden geanalyseerd. De informatie wijst er wel op dat de blauwe Cadillac Deville die de getuigen hebben gezien op 10 augustus 1996 niet diegene zou zijn van S.B.”

DNA op laarzen

Volgens het parket is Pierret ook verhoord door de onderzoeksrechter. De man zit een celstraf van 20 jaar uit voor twee moorden op vrouwen in het Waasland. Pierret ontkent iets met de moord op Sally te maken te hebben.

Eerder was al bekend uit een grondig onderzoek in een Nederlandse labo dat het DNA dat op de laarzen van Sally Van Hecke is gevonden niet van Claudy Pierret is.

Kristof Aerts van het parket: “De onderzoeksrechter zet het moordonderzoek verder. Er zijn nog verschillende onderzoekpistes aan de gang, ook op forensisch vlak. Het parket Antwerpen blijft vertrouwen op een doorbraak in dit dossier.”

Volgens de onderzoeksrechter heb ik de tunnelvisie van de tv-makers overgenomen. Lydia De Decker

Moeder onthutst

Lydia De Decker, de moeder van Sally, was dinsdagmiddag uitgenodigd bij de onderzoeksrechter. Het nieuws over de blauwe Cadillac kwam hard aan.

Lydia De Decker: “Toen de journalist Kurt Wertelaers voor het programma Cold Case de eigenaar van de Cadillac interviewde vorig jaar, vertelde die iets heel anders dan wat hij nu aan de onderzoeksrechter heeft verteld. Wat moet ik nog geloven? Volgens de onderzoeksrechter heb ik mij door de tv-makers laten beïnvloeden en heb ik hun tunnelvisie overgenomen. Dankzij de makers van Cold Case is het onderzoek heropend. Ook de onderzoeksrechter geloofde erin maar nu weet ik het niet meer. Het onderzoek levert alleen maar nieuwe vragen op, in plaats van antwoorden.”