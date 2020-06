Black Lives Matter-manifestatie op Antwerpse Groenplaats trekt tot 700 deelnemers BJS/BLG

06 juni 2020

20u43 2 Antwerpen Een protestactie tegen racisme heeft zaterdag enkele honderden mensen naar de Groenplaats in Antwerpen gelokt. De Antwerpse politie schat de opkomst op 500 tot 700 personen. Over het algemeen hielden de manifestanten zich goed aan de afstandsregels.

Op sociale media en via flyers werd afgelopen week opgeroepen om deel te nemen aan een Black Lives Matter-actie op de Groenplaats. De manifestatie is een reactie op onder meer de dood van George Floyd, de zwarte Amerikaan die stierf bij een politie-interventie in Minneapolis.

Volgens de lokale politie hadden de organisatoren van tevoren te kennen gegeven dat de deelnemers op veilig afstand van mekaar zouden blijven staan. “Wie zich niet aan de coronamaatregelen hield, is aangesproken. Maar over het algemeen hielden de manifestanten zich aan social distance.” Mede door die afstandsregel stond de Groenplaats zaterdagnamiddag goed vol.

De stad en politie hadden eerder al laten weten dat manifestaties door de coronacrisis verboden waren. Twee personen die zich bekendmaakten als organisatoren, kregen dan ook een GAS-pv voor het organiseren van een niet toegelaten manifestatie.