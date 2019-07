Bite Back verpakt mens om dierenleed aan te kaarten ADA

27 juli 2019

20u51 7 Antwerpen Op de winkelstraat Meir in Antwerpen heeft een activist van Bite Back zich zaterdag in cellofaan verpakt. Leden van de dierenrechtenorganisatie trakteren voorbijgangers op veganistische hapjes, om hen te wijzen op alternatieven voor de vleesindustrie.

Dierenrechtenorganisatie Bite Back voerde zaterdagmiddag actie om de consument aan te sporen te kiezen voor diervriendelijke, plantaardige producten. “Dieren kennen vreugde en plezier wanneer ze in vrijheid leven. En net als wij voelen dieren ook pijn en angst. De vleesindustrie buit dieren echter uit, behandelt hen als levenloze producten en is verantwoordelijk voor een eindeloze reeks mishandelingen en het massaal vroegtijdig doden van miljarden dieren wereldwijd”, klinkt het.

Om hun actie kracht bij te zetten kroop activist Hodza twee uur lang in een grote vleesschaal aan de Wapper op de Meir. “De dierenactivist zette zijn eigen lichaam in als vergelijkend materiaal om aandacht te vragen voor de miljarden niet-menselijke slachtoffers in de vleesindustrie. In België alleen al sterven er jaarlijks 318 miljoen dieren voor de vleesconsumptie, vissen nog niet eens meegerekend.” Net zoals dode dieren in de winkel werd deze “menselijke lap vlees” in cellofaan verpakt worden, compleet met etiket en barcode. Op het pakje kleeft een etiket met het opschrift “100 procent mensenvlees”.

Rondom het menselijk vleesbakje sensibiliseerde andere vrijwilligers voorbijgangers omtrent veganisme en plantaardige voeding en konden ze proeven van een alternatief.