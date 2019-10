Bistro De Pottenbrug in oude glorie hersteld: “onlangs nog paling in ‘t groen gemaakt voor Monica Bellucci” ADA

15 oktober 2019

11u48 3 Antwerpen Bistro De pottenbrug in de Minderbroedersrui is in haar oude glorie hersteld. Het is uitbater en chef-kok Nicolas Moreels die de koe bij de horens vatte en een oude jeugdherinnering nieuw leven inblies. “De authentieke toog vond ik in stukken in de kelder, nu is hij in ere hersteld.”

Een goede vijftig jaar geleden opende De Pottenbrug de deuren. Het waren toen Philippe en Brigit die achter het fornuis stonden. Nadien werd het een verlieslatend café en was De Pottenbrug op sterven na dood. Tot Nicolas Moreels er wel iets in zag. “Als kind heb ik geweldige herinneringen aan de bistro. Het deed me dan ook veel pijn te zien dat De Pottenbrug vervallen was en leegstond. Daar wilde ik iets aan doen”, vertelt Nicolas.

Vandaag is de bistro volledig gerestaureerd en ademt het opnieuw de grandeur van vroeger. “We hebben De Pottenburg opnieuw volledig ingericht zoals het destijds was toen de zaak erg succesvol was. Het pronkstuk is misschien wel de authentieke toog. Die vonden we in stukken uiteen in de kelder en met behulp van verschillende vakmensen zijn we erin geslaagd de toog opnieuw in elkaar te steken.” Andere pronkstukken zijn de Leuvense stoof, de lambrisering en de authentieke verlichting.

Vroeger was De Pottenbrug trouwens een echte trekpleister voor wereldberoemde sterren. “Ten tijde van Cinema Rex kwamen hier heel wat filmsterren eten. Maar ook kunstenaar Keith Harring en acteur Ben Kingsley kwamen er al eens over de vloer. Enkele weken geleden had ik zelfs de eer om paling in het groen te serveren aan Monica Bellucci. Al had ik in het begin niet door dat ik voor een filmster aan het koken was”, lacht Nicolas. “Oh en ze vond het heel lekker!”

Nicolas serveert vooral een Frans-Belgische keuken. “Vanaf 16 oktober start ook het wildseizoen en zal er ook fazant op de menukaart staan. Verder is er natuurlijk de paling in het groen en blijven de huisgemaakte garnaalkroketten een echte topper”, aldus de chef.

De Pottenbrug is open van dinsdag tot en met vrijdag van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur.