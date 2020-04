Bisdom Antwerpen gedenkt overledenen tijdens digitaal gebedsmoment ADA

24 april 2020

15u13 1 Antwerpen De lockdownmaatregelen maken het vandaag onmogelijk om op een normale manier afscheid te nemen van een overleden familielid. Een kerkelijke uitvaart mag bijvoorbeeld slechts door vijftien personen worden bijgewoond. Daarom neemt het bisdom Antwerpen vanaf deze week het initiatief om de namen van een overleden familielid biddend te noemen via de internetkanalen van het bisdom.

Als teken van solidariteit met rouwende families en kennissen zal het Bisdom Antwerpen de komende weken elke zaterdag aansluitend op de mis van 10 uur een gebedsmoment uitzenden vanuit de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal van Antwerpen. Zo willen ze de nabestaanden de kans bieden om de naam van de overledene te laten vernoemen tijdens dit digitaal gedenk- en gebedsmoment zolang er door het coronavirus geen normale liturgische vieringen en pastorale activiteiten kunnen plaatsvinden.

De Kerk wil nu staan waar ze moet staan: tussen het kruis en de verrijzenis, met troost en bemoediging, nauw verbonden met al wie zich inzet om het virus onder controle te krijgen. “’Known unto God’, staat te lezen op menig graf op een oorlogskerkhof. De Britse dichter Rudyard Kipling wilde met deze zinsnede duidelijk maken dat God niemand vergeet. Met dit initiatief willen ook wij duidelijk maken dat ieders naam is gegrifd in de palm van Gods hand”, zegt mgr. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen.

Wie graag een familielid laat gedenken, moet ten laatste donderdagmiddag de naam van de overledene mailen naar vicariaat.kempen@bisdomantwerpen.be of vicariaat.antwerpen@bisdomantwerpen.be. Wie dat wil kan een foto of kindertekening voor de overledene meesturen.