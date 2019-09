Binnenkort wellicht ‘La Esterellastraat’ of ‘Yasminestraat’ op Linkeroever AMK

20 september 2019

16u33 0 Antwerpen Binnenkort heeft Antwerpen waarschijnlijk een La Esterellastraat. Voor de aanleg van wijk 6 en 7 in de Regattawijk op Linkeroever moeten zestien nieuwe straatnamen gekozen worden, en die straten worden alle vernoemd naar bekende vrouwen, zoals La Esterella, Yasmine of Ann Christy.

Woon jij binnenkort in de La Esterellastraat of de Yasminelaan? Als je plannen hebt om iets te kopen in het woonproject Regatta op Linkeroever, zou het zomaar weleens kunnen. Er komen zestien nieuwe straten, en die moeten natuurlijk ook benoemd worden. De stad wil van deze gelegenheid gebruik maken om meer vrouwennamen in het straatbeeld te krijgen. Antwerpen telt ongeveer 3.500 straten, waarvan er 30 procent naar een persoon verwijzen. In 7 procent van de gevallen – zo’n 70 in totaal - gaat het om een vrouw.

Regattawijk

Drie jaar geleden zijn er al eens straten benoemd in de Regattawijk, maar toen werd telkens man en vrouw afgewisseld. “Omdat we een discrepantie hebben tussen straatnamen die naar mannen en vrouwen zijn benoemd in Antwerpen, willen we als inhaalbeweging deze twee wijken volledig naar vrouwen noemen”, vertelt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever.

Het district wil de twee nieuwe wijken zo spoedig mogelijk van straatnamen voorzien om het heraanleggen van de nutsvoorzieningen mogelijk te maken. De straatnaamcommissie stelde de namen voor, en de districtsraad keurde de namen deze maand al goed. In oktober komen de namen voor de gemeenteraad, waarna een openbaar onderzoek volgt en het schepencollege moet beslissen over de straatnamen. Als alles goed gaat, zouden er eind dit jaar zestien nieuwe, vrouwelijke straatnamen zijn in Antwerpen.

Buiten La Esterella, Yasmine en Ann Christy, worden ook de volgende namen voorgesteld: Octavie Belloy, Corry Lievens, Ivonne Lex, Olga Lefeber, Rika De Backer-Van Ocken, Maria Van Sina, Isabelle Valaeys, Eulalia Cambier, Ivonne Julliams, Marguerite Raes, Jeanne Delhez, Antoinette Feuerwerker en Mariette Druart.