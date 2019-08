Binnenkort vliegen drones met bloed tussen Antwerpse ziekenhuizen Annelin Marien

12 augustus 2019

11u59 80 Antwerpen Vanaf 23 september zullen er drones met onder meer weefsel, bloed en medicijnen tussen de ziekenhuizennetwerken GZA, ZNA en Helix vliegen. Het Antwerpse bedrijf Helicus bestuurt de drones, die tegen 60 km/h over de daken zullen vliegen.

Voor wie futuristische taferelen vreest met tientallen drones boven onze hoofden, geen paniek: de drones zouden nauwelijks zichtbaar of hoorbaar zijn vanop de grond, en aanvankelijk wordt er gewerkt met één wekelijkse vluchtdag. De drones, die 20 tot 25 kilogram wegen, zouden vooral boven de daken vliegen, en niet boven de straten. Ze vliegen tussen 90 en 150 meter hoog aan een snelheid van 60 km/h. Eind september beginnen de vluchten tussen 21 Antwerpse ziekenhuizen van GZA, ZNA en Helix, en in december start ook in Hasselt een soortgelijk project, tussen de locaties van de Jessa ziekenhuizen.

Spoedtransport

Het Antwerpse bedrijf Helicus staat in voor de dronetransporten. Vanuit een commandocentrum worden de drones bestuurd, en dat team staat ook in contact met luchtverkeersleiding Skeyes. Helicus is lid van een groep organisaties uit de publieke en private sector die van Europa testen en demonstraties mogen uitvoeren rond droneverkeer boven België. De drones tussen Antwerpse ziekenhuizen wordt een van de eerste grote realisaties van dat project. Aanvankelijk vliegen de drones maar op één vaste dag per week, maar Helicus wil snel uitbreiden naar dringende transporten op aanvraag, die op elk moment ingezet kunnen worden.

De wegen vol, de lucht leeg

En die drones zijn nodig, volgens Mikael Shamim van Helicus. “De volksgezondheid in Vlaanderen biedt fantastische kwaliteit aan een betaalbare prijs, maar om die prijs betaalbaar te houden, moeten er bepaalde kosten gedrukt worden. De bevolking veroudert, en er komen steeds duurdere technologieën, en dat drukt op het budget. Om dezelfde kwaliteit te blijven aanbieden, is er nood aan besparing op het vlak van bijvoorbeeld transport. Daar komt nog bij dat de huidige weginfrastructuur al zo veel te verduren heeft, en het luchtruim wordt amper gebruikt. Met andere woorden: de lucht is leeg, terwijl de wegen vol zitten.”

Problemen met privédrones

Shamim verzekert ons dat de dronetransporten veilig zijn, en we niet bang moeten zijn voor vallende drones of ongelukken. “Luchtverkeer is een pak veiliger dan wegverkeer, waar we intussen gewend zijn aan het groot aantal ongevallen en slachtoffers”, zegt Shamim. “Met luchtverkeer wordt erg voorzichtig omgesprongen en we werken goed samen met Skeyes. Mogelijke conflicten met privédrones zijn wel een bron van bezorgdheid voor ons, er moet nog veel meer sensibilisering gebeuren daarrond. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat ze met hun drone maar 10 meter hoog mogen gaan en dan alleen nog op hun privéterrein.”