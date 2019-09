Exclusief voor abonnees Binnenkijken in de vernieuwde Arenberg: “Wie hier binnenstapt, zal spontaan beginnen glimlachen” David Acke

13 september 2019

13u14 3 Antwerpen De Arenberg mocht dan wel gesloten zijn afgelopen zomer, er werd in huis hard gewerkt. Het hele interieur kreeg een opfrisbeurt: gezellige fluwelen zetels, een grote bar, een kunstzinnige reddersstoel en Duvel van het vat. De Arenberg 2.0 wil nog meer dan voorheen een open huis zijn waar het publiek even divers is als het aanbod en waar mensen lachen zodra ze onder de warme gloed van de neonverlichting de foyer binnenstappen.

Als je de Arenberg binnenstapt, doe je dan onder een warme gloed van 86 meter neonverlichting. “Naar verluidt de langste in Vlaanderen. Ik geef het maar mee voor wat het waard is”, lacht directeur Milan Rutten. De langste van Vlaanderen of niet, de sierlijke letters die samen ‘Arenberg’ vormen doen hun werk. “De bedoeling is om bezoekers onder een warme gloed te verwelkomen in ons huis en die warme gloed hebben we doorgetrokken in het nieuwe interieur.”

