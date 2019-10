BINNENKIJKEN. Historische Handelsbeurs in oude glorie hersteld David Acke

04 oktober 2019

17u29 5 Antwerpen Feestgedruis weerklonk vrijdagmiddag vanuit de Handelsbeurs tussen de Meir en de Lange Nieuwsstraat. Na jaren van restauratiewerken is het monument opnieuw in haar oude glorie hersteld en kan ook de Antwerpenaar er opnieuw terecht. Verder zal het de economische functie van economisch hart opnieuw opnemen.

Een groot zwart doek verborg de historische Handelsbeurs voor het publiek dat voornamelijk bestond uit projectontwikkelaars en sponsors van dit huzarenstukje. Want dat is het toch. Wat ooit het economisch hart was van Antwerpen eeuwen terug, lag er de laatste jaren maar vervallen bij. Zonde want de Handelsbeurs is niets minder dan een verborgen parel.

Wanneer het zwarte doek met een druk op de knop naar beneden viel, stond een trotse burgemeester Bart De Wever op een hoogtewerker tien meter boven de grond om het publiek aan te spreken. Hij nam de woorden “historisch” en “Antwerpse parel" meermaals in de mond. Eens op de begane grond, een prachtige witte vloer zoals die ook in de 15de en de eeuwen daarna moet hebben uitgezien, ging de burgemeester verder. “Zoals het Schoon Verdiep het politieke hart is van onze stad, zo is de Handelsbeurs het economische en culturele hart van onze Antwerpse stadsgemeenschap. Binnenkort zal élke Antwerpenaar deze prachtig gerestaureerde Handelsbeurs kunnen bewonderen. En de vele Antwerpenaren die het gebouw vroeger nog bezocht hebben, zullen niet weten waar kijken. Want met oog voor detail en respect voor het verleden is deze Antwerpse parel nieuw leven in geblazen.”

Modeshows

De Handelsbeurs kan vanaf nu opnieuw haar economische, sociale en toeristische rol in Antwerpen opnemen. Vanaf vandaag is het neogotische monument immers een multifunctionele ontmoetingsruimte voorzien van alle hedendaagse technische voorzieningen. Bedrijfs- en publieksevenementen, modeshows, galadiners, congressen, beurzen en concerten kunnen er plaatsvinden. Het centrale plein op het gelijkvloers heeft een capaciteit tot 1.600 personen. Daarnaast zijn er op de etage een tiental multifunctionele zalen voor 30 tot 120 deelnemers, uitgerust volgens de hedendaagse comfortnormen en met geïntegreerde audiovisuele technieken. Dit alles zonder afbreuk te doen aan de waardevolle en unieke muur- en plafondschilderingen, geornamenteerd houtschrijnwerk en glas-in-loodramen.

“Maar ook de Antwerpenaar zal kunnen genieten van de Handelsbeurs die eigenlijk als een soort kruispunt fungeert. Mensen zullen via de Handelsbeurs via de Lange Nieuwstraat door kunnen steken naar de Meir en omgekeerd. Ook zal er mogelijk een gelegenheid zijn om iets te drinken. De komende maanden staan er al een aantal boeiende publiek toegankelijke activiteiten op het programma, waaronder de Urban Walk op zondag 13 oktober. Op 21 en 22 november verwelkomt de Handelsbeurs Fashion Talks en Creative Ville, georganiseerd door Flanders DC”, vertelt voorzitter van de Handelsbeurs NV Philip Borremans.

Dit najaar opent het restaurant in de aanpalende Schippersbeurs met een overdekt terras in de Handelsbeurs, uitgebaat door J&M Catering. In het voorjaar van 2020 opent in het historische Hotel du Bois in de Lange Nieuwstraat een Autograph by Marriott hotel met 139 kamers. De komst van Marriott naar Antwerpen met een vijfsterrenhotel is een primeur voor de Antwerpse hotelsector.