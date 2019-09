Exclusief voor abonnees BINNENKIJKEN: een prachtig staaltje art-deco in Deurne Annelin Mariën

21 september 2019

20u14 2 Antwerpen Geometrische vormen, prachtige glasramen, gouden tegeltjes op de gevel,… Deze indrukwekkende art-decowoning uit 1938 staat net als vele andere in de wijk op de Inventaris Onroerend Erfgoed. Trotse eigenaars: Benoit en Helga. Sinds 2004 wonen ze hier, in de buurt van het Rivierenhof. Ze zijn nog maar de derde eigenaars van de 80-jarige woning. “Dit was liefde op het eerste gezicht!”

De woning ligt in een residentiële wijk in Deurne waar er talrijke art-decowoningen uit de jaren ’30 en ’40 staan, maar dat van Benoit en Helga springt er toch uit. De stijl van het huis is modernistisch. “Dat zie je aan de geometrische patronen, een typisch art-decokenmerk uit de modernistische stijl.”, zegt Helga. “De deur is een boog, we hebben ronde patrijspoorten als raam, een rechthoekige erker, afgeronde trappen,… Al aan de gevel zie je duidelijk de art-decostijl.”

