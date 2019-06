Billion Dollar Babes wordt Les Basics en opent winkel in Brasschaat AMK

18 juni 2019

16u04 2 Antwerpen Voortaan heet modemerk Billion Dollar Babes ‘Les Basics’. Na tien jaar verandert eigenares Marilie Van Goethem de naam en het concept van de winkel. De focus ligt nu op must-have basics, van maatje 34 tot 54.

Tien jaar lang runde Marilie Van Goethem Billion Dollar Babes in Antwerpen, maar die winkel wordt nu vervangen door een permanente showroom en winkel in Brasschaat. Bredabaan 183 is het nieuwe adres voor Les Basics, ook een nieuwe naam voor het merk. “Aangezien het merk iedereen aanspreekt, vond ik de naam Les Basics beter bij de brede doelgroep passen dan Billion Dollar Babes. Daarnaast wou ik een naam die simpel en to the point is, net zoals het tijdloze label zelf.” zegt Marilie.

Met Les Basics wil Marilie zowel tienermeisjes, als iets gezettere dames van alle leeftijden, en zelfs mommy’s-to-be aanspreken. Naast de hoofdcollectie in kleinere maten, zal er ook een Gold Label-collectie zijn, met stukken in maat 44 tot 56. Zoals de naam doet vermoeden, focust het merk nu op tijdloze basics. “De kleding is tijdloos te combineren met andere items uit je kledingkast.” zegt Marilie. “Bovendien zijn alle stoffen afkomstig uit Europa en worden ze in een Belgisch atelier omgetoverd tot kwalitatieve, stijlvolle kledingstukken die in iedere garderobe passen.”