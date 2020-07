Bijzondere munt viert honderd jaar Olympische Spelen in Antwerpen PhT

16 juli 2020

18u03 0 Antwerpen Een buitenkansje voor verzamelaars: er is een 2,5 euromunt geslagen om de 100ste verjaardag van de Olympische Spelen in Antwerpen te eren. De munt stelt een discuswerper uit de oudheid voor tegen het decor van de monumentale toegangspoort van het Olympisch Stadion, dat al die tijd de thuisbasis van Beerschot is gebleven.

De feestmunt is niet geslagen door de Koninklijke Munt van België, maar door de Koninklijke Nederlandse Munt. Hun algemeen directeur Vincent Van Hecke overhandigde het hebbeding donderdag aan schepen van Sport Peter Wouters (N-VA). De plechtigheid had plaats in het MAS. Daar kun je de tentoonstelling ‘Breaking Boundaries’ bezoeken. De expo behandelt de periode van Antwerpen 1920 tot vandaag.

De munt heeft een oplage van 50.000 stuks. Er worden twee versies verkocht, elk op 25.000 exemplaren: eentje in reliëf, een andere in kleur. Ze kosten respectievelijk 10 en 12,50 euro. De munt is een geldig betaalmiddel, maar zal niet in het reguliere betalingsverkeer verschijnen. Verzamelaars en andere fans kunnen bestellen op www.herdenkingsmunten.be