Bijna duizend memorabilia van de UAntwerpen op expo van Collectief Geheugen Annelin Marien

09 oktober 2019

09u46 0 Antwerpen Vlaggen, kaften en merchandisingspullen, maar ook het eerste preseslint van Sofia en een codex uit 1978: je kan het vanaf gisterenavond allemaal bewonderen op de tentoonstelling van Collectief Geheugen van de Universiteit Antwerpen. De expo staat momenteel in de bibliotheek van de stadscampus, maar reist nog verder naar Groenenborger en Drie Eiken (Wilrijk).

“Bijna 1000 items werden binnengebracht,” vertelt Daniël Ermens, de drijvende kracht achter het academisch erfgoed, “van folders tot relatiegeschenken en van mappen en pennen tot toga’s en T-shirts. Zo zijn onder andere de oude panelen van de Sint-Ignatius Handelshogeschool opgedoken, en studentenlintjes en petjes uit de jaren ‘50. Ongeveer twee jaar geleden zijn wij hier op de Universiteit Antwerpen begonnen aan een werking rond academisch erfgoed, en dit voorjaar hebben we iedereen opgeroepen om objecten van de universiteit, maar ook de drie voorgangers RUCA, UIA en UFSIA en de geïntegreerde hogescholen te verzamelen. Zo hebben we een verzameling spullen bijeen gekregen: alles waar een logo op zit en waar een verhaal of een herinnering achter schuilt, kan je bekijken op onze tentoonstelling.”

Verhaal via QR-code

Maar de tentoonstelling is ook mee met zijn tijd. De memorabilia hebben namelijk een QR-code die je kan scannen met je smartphone, waarna je op een pagina komt met het verhaal over dat item. “We hebben niet alleen objecten verzameld, maar we zijn ook een stapje verder gegaan door de verhalen errond aan de items te verbinden.”, zegt Daniël Ermens. “Je hebt op die website ook de mogelijkheid om zelf een herinnering te delen of een reactie te plaatsen, en zo gaan we ook in interactie met het publiek van de tentoonstelling.”

Nog tot half november kan je in de Universiteitsbibliotheek op de Stadscampus gaan kijken naar de expo. Tijdens de openingsuren van de bib is iedereen er van harte welkom. Daarna reizen de memorabilia verder naar campus Groenenborger en Drie Eiken in Wilrijk.