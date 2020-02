Bijna 34.000 euro aan achterstallige boetes geïnd met één actie Sander Bral

19 februari 2020

15u38 0 Antwerpen De verkeerspolitie, de mobiele eenheid en het verkeerondersteuningsteam Noord van Politie Antwerpen namen samen met de de douane en de Vlaamse Belastingdienst dinsdag deel aan een verkeersactie in de Michiganstraat. Deze diensten gebruikten voor de controles onder meer slimme ANPR-camera’s.

Niet minder dan 33.786,54 euro aan achterstallige boetes werd cash of door een overschrijving geïnd. Eén van de bestuurders met een openstaande boete van 839,74 euro kon die niet betalen en zag zijn voertuig in beslag genomen worden tot de rekening vereffend wordt.

De drugshond van de douane kon bij drie personen drugs aantreffen. Eén bestuurder was niet handenvrij aan het bellen en kreeg daar een boete voor. Eén bestuurder kreeg een rijverbod betekend voor acht dagen. Van één voertuig was de technische keuring niet in orde. Twee bestuurders met een voorlopig rijbewijs lieten het na om de verplichte ‘L’ aan te brengen.

Indiaas rijbewijs

Eén bestuurder reed rond met een al zeven jaar verlopen Indiaas rijbewijs. Of dat rijbewijs überhaupt echt is, wordt nog verder onderzocht. De politie heeft één voertuig in beslag genomen omdat het niet verzekerd was. Het was ook niet ingeschreven, de bestuurder had geen gordel om én hij beschikte niet over een geldig rijbewijs.

De bestuurder van een lichte vrachtwagen maakte het wel erg bont: hij had een openstaande boete bij de douane van 11.280 euro, kon geen vervoersvergunning voorleggen en bij het wegen van het voertuig bleek de vrachtwagen overladen te zijn. Meer nog, de technische keuring van de wagen was vervallen.