Bijna 30.000 euro cash en coke in beslag genomen bij drie huiszoekingen, man (54) opgepakt Sander Bral

10 juli 2020

Het wijkondersteuningsteam van de regio Zuid kon na enkele maanden doorgedreven onderzoek overgaan tot drie huiszoekingen, waarvan één in Hoboken en twee op het Kiel. In totaal werd 28.590 euro cash, 45 gram cocaïne en verschillende andere elementen in beslag genomen die wijzen op de verkoop van drugs. Eén man van 54 werd opgepakt en wordt voorgeleid bij de onderzoeksrechter.