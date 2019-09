Biersommelier Sofie Vanrafelghem bezoekt bib Viswater: “Bier is geen dikmaker” Jan Aelberts

26 september 2019

Biersommelier Sofie Vanrafelghem leert de liefhebbers van bier op 10 oktober alles over hun favoriete drank. Er wordt natuurlijk ook geproefd. Santé.

Het begon allemaal bij Sofie Vanrafelghem zelf en haar fascinatie voor bier. Nadat ze familie en vrienden enthousiast wist te maken voor Belgische bieren, begon ze ook voor een breder publiek workshops en voordrachten te geven.

Sofie veegt vooroordelen als ‘bier is een dikmaker’, ‘bier is een mannendrank’ en ‘bier is ongezond’ helemaal van tafel. In enkele stappen leert ze je alles over bier proeven, bewaren en serveren.

Daarnaast vertelt ze verhalen en anekdotes over bier. Er wordt natuurlijk ook geproefd. Afspraak op 10 oktober om 20.30 uur in bibliotheek Viswater in de Tongerlostraat in Berendrecht. Inkom: 8 euro.