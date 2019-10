Bibportaal steekt in nieuw kleedje: voortaan kun je ook leentermijn via gsm verlengen ADA

22 oktober 2019

Het bibportaal van de Antwerpse bibliotheken zit vanaf vandaag in een nieuw kleedje. De nieuwe bibliotheekwebsite integreert het oude bibportaal en de aparte website 'Mijn Bibliotheek'. Verder is de nieuwe website beter aangepast aan mobiele apparaten en werkt ze met overzichtspagina's in plaats van dropdownmenu's.

Het nieuwe bibportaal bundelt alle praktische informatie over de Antwerpse bibliotheken die op de oude website stond (lidmaatschap, tarieven, collecties, auteurslezingen…) en de dienstverlening (reserveren, verlengen…) die voorheen werd aangeboden via de aparte tool met webadres ‘Mijn Bibliotheek’. In het nieuwe bibportaal zijn die functies volledig geïntegreerd.

Naast de integratie van beide sites zijn er nog vernieuwingen uitgevoerd die de beleving van de website verbeteren en gebruiksvriendelijker maken. Zo is een belangrijke vernieuwing de ondersteuning van mobiele apparaten zoals smartphones en tablets. Voortaan bladeren bibliotheekklanten dus ook met hun smartphone snel door de catalogus of verlengen ze eenvoudig hun leentermijn op een tablet.

De catalogus zelf kreeg ook een belangrijke update. Zo verschijnt er nu meteen op het detailscherm van een boek of ander werk of het in de bibliotheek aanwezig is of niet, doorklikken is niet meer nodig. Zoeken gaat nu nog sneller via de suggestielijst, net zoals in Google.

Je kan het nieuwe bibportaal ontdekken op www.antwerpen.bibliotheek.be.