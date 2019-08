Bibliotheek Permeke ontvangt 2.200 bezoekers per dag (en die zijn best tevreden) ADA

26 augustus 2019

11u57 0

Bibliotheek Permeke ontvangt dagelijks zo een 2.200 bezoekers en die zijn over het algemeen erg tevreden. Dat blijkt uit een onderzoek van studenten interieurarchitectuur en sociale wetenschappen van de UAntwerpen. De meeste van die bezoekers komen nog steeds naar de bib voor het lenen van boeken, dvd’s of cd’s. Daarnaast is er ook een groot deel dat er kranten of tijdschriften komt lezen. Toch gaven de bezoekers ook nog enkele werkpuntjes mee. Zo kan de akoestiek volgens hen beter en zijn er enkelen die de functies van de bibliotheek graag uitgebreid zouden zien. Zo stellen een aantal ondervraagden voor om de collectie uit te breiden met bijvoorbeeld kunst, speelgoed of zelfs werkmateriaal. De bibliotheek zal deze voorstellen presenteren aan de bevoegde schepen en kijken wat er mogelijk is.