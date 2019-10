Bibliotheek Driehoek opent nieuw taalpunt JAA

17u03 0 Antwerpen De Ekerse districtsbibliotheek opent op woensdag 23 oktober haar Taalpunt Nederlands met een openingsfeest. Actrice Simone Milsdochter nodigt jong en oud uit in de mobiele luisterstudio van ‘Verhaal zoekt stem’ om zelf stemacteur te worden in een spannend verhaal.

Taalpunten ondersteunen nieuwkomers en anderstaligen om Nederlands te leren en te oefenen. Het eerste Taalpunt Nederlands werd tien jaar geleden ingericht in de bibliotheek van Borgerhout. Ondertussen zijn er 7 Taalpunten in verschillende Antwerpse districten en wijken, bib Driehoek wordt nummer 8.

Afspraak van 10 tot 16 uur in bibliotheek Driehoek in de Driehoekstraat in Ekeren.