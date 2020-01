Bib Permeke viert drie weken lang Chinees nieuwjaar AMK

08 januari 2020

10u59 0 Antwerpen Chinees Nieuwjaar, ook het Lentefestival genoemd, wordt normaal vijftien dagen gevierd, maar bibliotheek Permeke maakt er drie weken van. Vanaf 11 januari staan er een heleboel activiteiten op het programma, en ook Chinees Nieuwjaar zelf (25 januari) gaat natuurlijk niet onopgemerkt voorbij.

Op zaterdag 11 januari 2020 wordt het Chinees Nieuwjaar in Permeke afgetrapt met de start van expo’s Legends of Liondance en The Art of Cai . De expo’s lopen tot en met 2 februari, tijdens de openingsuren van de bib. Op 11 januari zijn er ook workshops Chinese theeceremonie, en een rondleiding door Chinatown met een bezoek aan de Chinese tempel. In de loop van de drie weken staan er nog workshops Chinese bodywork op het programma, naast een lezing door ex-China-correspondent Stefan Blommaert, Chinese muzikale avonden, workshops Chinese kalligrafie en leeuwendans en kortfilms van CinemAsia.

Op vrijdag 24 januari, Chinees oudejaarsavond, is er vanaf 19 uur een feestelijke nocturne met nieuwjaarsdiner, en op Chinees Nieuwjaar zelf (25 januari) wordt er een Chinees nieuwjaarsfestival georganiseerd van 11 tot 19 uur, met Aziatische hapjes, een workshop en demonstratie van Tai Chi, Chinese massagesessies, workshops theeceremonie, kalligrafie, een kinderfilm, grime, henna-tattoos en knutselworkshops voor kinderen.

Alle info en tickets vind je op www.permeke.org.