Bezoek museum Plantin-Moretus online met virtuele tentoonstellingen, hoorspelen en andere animatie CVDP

26 maart 2020

14u48 1 Antwerpen Ook het Plantin-Moretus museum moest de deuren sluiten wegens coronamaatregelen, maar niet getreurd! Het museum biedt via zijn website de mogelijkheid om haar collecties, webexpo’s, hoorspelen en nog veel meer te bekijken.

Virtuele bezoekers kunnen presentaties van de tentoonstellingen bekijken. Lees het verhaal van Abraham Ortelius, de uitvinder van de atlas, bekijk een selectie Bruegelprenten uit het prentenkabinet of ontdek hoe tuinen door de eeuwen heen veranderd zijn. Ook de museumcollectie, oude drukken en handschriften, prenten en tekeningen en archieven zijn online terug te vinden. Sinds kort staan er ook 14.000 houtsneden in hoge resolutie op de website.

Wie actief geanimeerd wil worden, kan leren briefpapier ontwerpen of creatief aan de slag gaan met de houtsneden. Creaties kunnen gedeeld worden op sociale media met de vermelding van #impressedbyplantin. Tot slot kan het museum ook virtueel bezocht worden met behulp van 15 360° filmpjes. Bij elk van de filmpjes is een fragment van een hoorspel te horen dat werd ontwikkeld naar het voorbeeld van de hoorspelmaker het Geluidshuis. Deze luchtige en ludieke tour door het museum is leuk voor klein en groot.