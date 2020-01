Bezoek de Chinese tempel tijdens een rondleiding in China Town AMK

19 januari 2020

17u18 0 Antwerpen Chinees Nieuwjaar wordt pas op 25 januari gevierd, maar dit jaar duren de festiviteiten errond maar liefst drie weken. Naast een expositie in bib Permeke organiseert Legends of Liondance nog een heleboel activiteiten, zoals workshops, lezingen en rondleidingen door China Town. Wendy Kegels en Joe Choi gaven vandaag zo’n rondleiding aan een tiental geïnteresseerden.

Wu Choon Heng, de vriendelijke en goedlachse vrijwilliger van de boeddhistische tempel in de Van Wesenbekestraat, geeft de groep wat uitleg over de tempel, opgericht in 1998. Daarvoor ging de gegidste rondleiding al langs de Chinese bakker, de Kung Fu school waar leeuwendans beoefend wordt, de de acupuncturist, de supermarkt,… Wendy en Joe, beiden geboren in Antwerpen maar met Chinese ouders, zijn de gidsen van dienst. Joe, geboren en getogen in China Town, is zelf leeuwendanser en zijn vader richtte destijds China Town mee op.

China Town

“De expo in Permeke organiseren we met Legends of Liondance nu al vier jaar rond Chinees Nieuwjaar, maar de rondleidingen zijn nieuw", vertelt Wendy. “Dit jaar vieren we drie weken lang Chinees Nieuwjaar met verschillende workshops en events, om de verhalen rond Chinees Nieuwjaar boven te halen en mensen actief te laten deelnemen. Normaal hebben we gedurende die drie weken één keer per week een rondleiding, maar we denken eraan om de rondleidingen ook na Chinees Nieuwjaar verder te zetten, omdat we merken dat veel mensen geïnteresseerd zijn om de buurt rond China Town beter te leren kennen.” (lees verder onder de foto)

Julie en Niels woonden tot voor kort nog op het De Coninckplein, en wilden graag meer te weten komen over hun voormalige buurt. “Toen wij hier woonden kwamen we hoogstens eens in de Chinese restaurants, maar verder wist ik eigenlijk weinig over China Town”, zegt Julie. “Ik wist bijvoorbeeld niet dat hier een boeddhistische tempel was, ook al ben ik hier wel honderd keer voorbij gelopen. Het is fijn om eens wat meer te weten te komen over je eigen buurt!”