Bezieler van buurtbioscoop De National naar rechtbank verwezen ADA

08 september 2020

20u51

Bron: Belga 0 Antwerpen De raadkamer in Antwerpen heeft Stefan D.V. (50) naar de correctionele rechtbank verwezen voor onder meer financieel De raadkamer in Antwerpen heeft Stefan D.V. (50) naar de correctionele rechtbank verwezen voor onder meer financieel gesjoemel met subsidies voor buurtbioscoop De National in de Antwerpse wijk Seefhoek.

De National is een honderd jaar oude cinema in de Lange Beeldekensstraat, die drie jaar geleden als bij toeval ontdekt werd door Stefan D.V.. Hij wilde het vergeten zaaltje in zijn oude glorie herstellen, samen met tal van vrijwilligers. Er werd een vzw opgericht, met Stefan D.V. als verantwoordelijke. Het renovatieproject kon op een subsidie van 400.000 euro rekenen van het Fonds voor Culturele Infrastructuur.

Milieubrigade

Terwijl de werken nog bezig waren, wilde Stefan D.V. er al activiteiten laten plaatsvinden, ook al waren de vergunningen daarvoor nog niet in orde. De National kreeg daardoor bezoek van de milieubrigade en werd in het najaar van 2018 een tijdje verzegeld.

Tijdens het onderzoek naar de milieumisdrijven kwamen ook andere feiten aan het licht. Er waren gelden van de rekening van de vzw ontvreemd en officiële documenten werden vervalst. Het zou onder meer over de erfpachtovereenkomst gaan, die nodig was om subsidies te krijgen.

Bekentenissen

Stefan D.V. belandde in september 2019 achter de tralies op verdenking van schriftvervalsing, witwassen en misbruik van vertrouwen. Het parket maakte toen bekend dat er een gerechtelijk onderzoek liep naar financiële malversaties. Stefan D.V. ging tot bekentenissen over en werd twee maanden later vrijgelaten onder voorwaarden.

Het onderzoek is intussen afgerond en de raadkamer besloot dinsdag om Stefan D.V. en vzw De National door te verwijzen naar de correctionele rechtbank. Drie andere verdachten, die in mindere mate betrokken waren, zullen ook mee terecht moeten staan. Het gaat om twee ‘bestuurders’ van de vzw die dat alleen maar op papier waren en de ex-partner van Stefan D.V. die enkele maanden mee geprofiteerd zou hebben van de ontvreemde gelden.