Bezieler cinema National aangehouden op verdenking valsheid in geschriften, witwassen en misbruik van vertrouwen ADA

24 september 2019

10u26 5 Antwerpen Een onderzoeksrechter heeft de verantwoordelijke Stefan D.V. (49) van de cinema National in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen aangehouden op verdenking van valsheid in geschriften, witwassen en misbruik van vertrouwen. Het onderzoek leidde vorige week tot de arrestatie en aanhouding.

Het parket Antwerpen had eind augustus een onderzoeksrechter gevorderd wegens financiële malversaties rond een voormalige cinema De national in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen. Van de rekening van de vzw achter de cinema zouden gelden zijn ontvreemd. Er is mogelijk ook sprake van het vervalsen van officiële documenten. Die feiten kwamen aan het licht naar aanleiding van een strafonderzoek wegens milieumisdrijven tegen de verantwoordelijke en de vzw. De raadkamer van Antwerpen heeft maandagnamiddag de aanhouding bevestigd van Stefan D.V.

In 2017 werd de oude cinema bij toeval herontdekt door buurtbewoner Stefan D.V.. Meteen vatte hij het idee op om de cinema nieuw leven in te blazen en de buurt op die manier op te waarderen. D.V. was op dat moment al bezieler van cinema Klappei, een kleine cinema naast De National. Op dat moment was hij bezig met de bouw van twee kleinere cinemazaaltjes. Met de herontdekking van De National, werd dat project even opzij geschoven om alle aandacht op de herontdekte cinema te vestigen.

Het grote probleem was de nodige financiële middelen bij elkaar krijgen maar uiteindelijk kan D.V. en de vzw achter de cinema op zo een 400.000 euro Vlaams subsidiegeld rekenen van het Fonds Cultureel Erfgoed van het Vlaams Gewest. Hiermee konden de nodige renovatiewerken aangepakt worden. Een team van vrijwilligers was elke dag in de weer om het gebouw eerst volledig leeg te maken en het klaar te maken voor die renovatie. Maar al gauw staken nieuwe problemen de kop op. Zo waren de vergunningen niet in orde en keurde de brandweer het gebouw af. Ook de akoestiek en de isolatie was naar geluidsoverlast niet in orde.

“We hebben het allemaal te snel willen doen”, gaf D.V. eerder dit jaar nog toe. “We hebben onszelf een niet realistische tijdsdruk opgelegd en dat gaan we nu niet meer doen. De National zal opengaan als alles klaar is maar we gaan daar geen datum op plakken.”

Nu volgt dus een nieuwe mokerslag voor het team achter de cinema. Hoe het nu verder moet is niet duidelijk.