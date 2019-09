Bezieler cinema De National in de cel: fraude kan oplopen tot 100.000 euro Stefan D.V. legde volledige bekentenis af ADA

24 september 2019

10u26 14 Antwerpen Een onderzoeksrechter heeft de verantwoordelijke Stefan D.V. (49) van de cinema National in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen aangehouden op verdenking van valsheid in geschriften, witwassen en misbruik van vertrouwen. De fraude kan oplopen tot 100.000 euro. D.V. heeft bekend maar bestrijdt wel de omvang van de fraude.

Het parket Antwerpen had eind augustus een onderzoeksrechter gevorderd wegens financiële malversaties rond een voormalige cinema De National in de Lange Beeldekensstraat in Antwerpen. Van de rekening van de vzw achter de cinema zouden gelden zijn ontvreemd. Er is mogelijk ook sprake van het vervalsen van officiële documenten. Die feiten kwamen aan het licht naar aanleiding van een strafonderzoek wegens milieumisdrijven tegen de verantwoordelijke en de vzw. De raadkamer van Antwerpen heeft maandagnamiddag de aanhouding bevestigd van Stefan D.V.

In 2017 werd de oude cinema bij toeval herontdekt door buurtbewoner Stefan D.V.. Meteen vatte hij het idee op om de cinema nieuw leven in te blazen en de buurt op die manier op te waarderen. D.V. was op dat moment al bezieler van cinema Klappei, een kleine cinema naast De National. Op dat moment was hij bezig met de bouw van twee kleinere cinemazaaltjes. Met de herontdekking van De National werd dat project even opzij geschoven om alle aandacht op de herontdekte cinema te vestigen.

400.000 euro subsidies

Het grote probleem was de nodige financiële middelen bij elkaar krijgen maar uiteindelijk kan D.V. en de vzw achter de cinema op zo een 400.000 euro Vlaams subsidiegeld rekenen van het Fonds Cultureel Erfgoed. Hiermee konden de nodige renovatiewerken aangepakt worden. Een team van vrijwilligers was elke dag in de weer om het gebouw eerst volledig leeg te maken en het klaar te maken voor die renovatie. Maar al gauw staken nieuwe problemen de kop op.

In november 2018 stapten vier gedelegeerd bestuurders collectief op. “Er was een financieel wanbeleid en geen enkele wil om daar ook maar iets aan te doen. Stefan D.V. luisterde ook niet naar aanbevelingen van experten. Bovendien stond de hele National op zijn naam en was hij de enige die toegang kreeg tot het pand”, vertelt een ex-bestuurder. “Wij wilden dat omvormen tot een erfgoedpacht maar dat is nooit gelukt. Dat was voor ons de druppel.”

Milieupolitie

Vlak na het ontslag werden de vier ondervraagd door de milieupolitie. “Na een evenement werden twee pv’s uitgeschreven voor overlast. Zo werden fietsers gehinderd en was er nachtlawaai. Tegen de afspraken van de raad van bestuur had D.V. toch die afspraken geschonden. Aan de hand van mails konden wij bewijzen dat de raad van bestuur andere afspraken had gemaakt. Toen sluimerde er al een mogelijk vermoeden van fraude.”

Vorige week werden de oud-gedelegeerd bestuurders opnieuw ondervraagd en werd het duidelijk dat er een serieus haar in de boter zat. “Daar hoorde ik dat Stefan D.V. alle aanklachten ook toegaf en dat hij wel degelijk fraude had gepleegd en dat hij officiële documenten had vervalst. Onder andere die pachtovereenkomst en vergunningen.” D.V. zou bovendien een flink deel van de 400.000 euro subsidie voor eigen gebruik gebruikt hebben.

Kaapverdië

Advocaat van D.V., Xavier Potvin bevestigd dat zijn cliënt bekend: “Mijn cliënt heeft volledige bekentenissen afgelegd. Uit het verdere onderzoek moet de omvang van de fraude duidelijke worden.” Wat D.V. met geld heeft gedaan is nog niet duidelijk. Wel is het opvallend dat D.V. de laatste maanden heel wat verre reizen maakte. Zo poseert hij achter het roer van een zeiljacht in Kaapverdië.

Volgens de ex-bestuurder is het project te groot geworden om door één persoon in orde te laten brengen. “Bovendien was hij ook niet de meest competente. Toen was er geen kwade wil bij D.V.. Maar als ik nu hoor wat hij toegeeft kan je alleen maar concluderen dat dit kwaad opzet is. Dit is de kroniek van een aangekondigde dood.”

Hoe het nu verder moet met de cinema is niet duidelijk. “De kosten blijven oplopen en evenementen mogen niet georganiseerd worden. Het is afwachten.”