Bezieler Antwerp Dax Association Francis ‘Papa Dax’ Alizé overleden

21 april 2020

In Antwerpen is Francis ‘Papa Dax’ Alizé overleden. Papa Dax richtte in 1986 de Antwerp Dax Association (ADA) op, de eerste club in België om mini-4-taktfanaten samen te brengen. ADA werd al snel enorm populair vanwege haar nationale meeting Bobby, waarbij honderden bromfietsen Papa Dax volgden van Antwerpen naar Bobbejaanland.

Papa Dax was lange tijd voorzitter van de Antwerp Dax Association en verbleef sinds kort in het woonzorgcentrum ‘De Gulden Lelie’. Hij werd 72 jaar oud.