Bezieler Antwerp Dax Association, Francis ‘Papa Dax’ Alizé (72), overleden: “Niets minder dan een Antwerpse legende” ADA

21 april 2020

13u37 32 Antwerpen In Antwerpen is Francis ‘Papa Dax’ Alizé overleden. Papa Dax richtte in 1986 de Antwerp Dax Association (ADA) op, de eerste club in België om mini-4-taktfanaten samen te brengen. ADA werd al snel enorm populair vanwege haar nationale meeting Bobby, waarbij honderden bromfietsen Papa Dax volgden van Antwerpen naar Bobbejaanland. Hij werd 72 jaar oud.

Op het hoogtepunt van de Antwerp Dax Association reden er zo een 800 liefhebbers van de kleine brommer richting Bobbejaanland tijdens de jaarlijkse nationale meeting Bobby. Het was voorzitter en oprichter Francis ‘Papa Dax’ Alizé die zijn liefde voor de Dax verspreidde onder de leden.

Liefde

“Papa Dax leefde voor ‘den’ Dax. Hij kon over niks anders praten. Vanwaar zijn liefde voor de brommer komt, dat weet ik niet maar hij reed er al sinds zijn zestiende mee rond en heeft nooit anders gedaan. Al sinds 1983 reed hij ermee naar Bobbejaanland. Het is dan ook heel opmerkelijk dat hij sterft in het jaar dat de tocht niet kon doorgaan door de coronacrisis. Beide staan los van elkaar natuurlijk en het is toeval, maar het is toch wel heel opmerkelijk”, vertelt voormalig bestuurslid en vriend van Papa Dax, Tim Maerten.

Mentaal was hij wat achter maar als het op de Dax aankwam, dan was hij de slimste Tim Maerten

Dat Papa Dax erin is geslaagd zo een succesvolle club op te richten is erg opmerkelijk als je weet dat Francis onder verlengde minderjarigheid stond. “Hij heeft volgens de wet nooit de leeftijd van 18 jaar bereikt. Mentaal was hij wat achter maar als het op de Dax aankwam, dan was hij de slimste. Belde je hem over een probleem, dan reed hij meteen naar jou met enkele wisselstukken in zijn rugzak. Dat was hij ten voeten uit: hulpvaardig, vriendelijk en ongelofelijk lief. Ondanks het feit dat hij het nooit heel gemakkelijk heeft gehad in zijn leven.”

Verzwakt

De laatste jaren sukkelde Papa Dax steeds meer met zijn gezondheid waardoor ritjes maken er niet meer in zat. “Maar de tocht naar Bobbejaanland wilde hij niet missen. Dan stopten we zijn Dax in de auto en reed hij met de wagen mee tot daar waar hij dan nog een stukje kon rondrijden”, lacht Tim, die Papa Dax de laatste keer zag met Nieuwjaar. Door de coronacrisis zat een bezoek er niet meer in. “Ik hoorde dat hij laatst nog geopereerd werd aan zijn darmen. Hij was fel verzwakt en liep ook al jaren met een stoma rond.”

Met de dood van Papa Dax komt er een einde aan een tijdperk binnen de Antwerp Dax Association maar de club zal blijven bestaan. “Hij verdient eigenlijk een standbeeld en we zullen Papa Dax dan ook op gepaste tijd herdenken en hem eren zoals hij dat verdient. Papa Dax was niets minder dan een Antwerpse legende”, aldus Tim.