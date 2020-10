Bezettingsactie op terrein van toekomstige Ineos-fabriek in Antwerpen beëindigd: 80 tot 100 arrestaties volgens actiegroep TMA HAA JOBR

03 oktober 2020

20u59

Bron: Belga 126 UPDATE De bezetting van een stuk op bos in het Antwerpse havengebied waar chemiebedrijf Ineos een nieuwe fabriek wil bouwen, is zaterdagavond beëindigd door de politie. Alle aanwezige actievoerders werden opgepakt, volgens actiegroep Ineos Will Fall gaat het in totaal om 80 à 100 personen. “Toch beschouwen we de actie als geslaagd”, klinkt het.

Ineos Will Fall trok zaterdagochtend naar de site van Ineos en knipte er een omheining door om tot in het bewuste bos te geraken. Daar ketenden verschillende actievoerders zich vast, anderen gingen postvatten in bomen en ontrolden slogans tegen de plannen van “Project One”, een ethyleen- en propyleenfabriek die Ineos wil neerplanten. Tegelijkertijd voerde Ineos Will Fall ook actie aan het Antwerpse Havenhuis, maar die manifestanten werden al snel opgepakt.

Seveso-bedrijven

De bezetting van het bos duurde uiteindelijk de hele dag, omdat de dialoog tussen politie en actiegroep niets opleverde. Ineos had intussen een eenzijdig verzoekschrift verkregen om de actievoerders te kunnen laten identificeren en verwijderen. Vooral de aanwezigheid van verschillende Seveso-bedrijven in de omgeving die werken met gevaarlijke stoffen maakte dat er met enige ongerustheid naar de actie werd gekeken.

Met de actie wilde Ineos Will Fall onder meer druk zetten op de Vlaamse regering om geen omgevingsvergunning te verlenen aan “Project One”. De actiegroep wijst erop dat de fabriek omstreden schaliegas wil gebruiken en voor meer CO2-uitstoot zal zorgen en dat er een stuk bos voor zal moeten verdwijnen. Ineos van zijn kant stelt dat de geplande fabriek een pak duurzamer wordt dan vergelijkbare installaties in Europa en dat ze dus net een stap vooruit zou zijn. Het bos zal ruimschoots worden gecompenseerd, klinkt het nog, en ethyleen en propyleen worden gebruikt als basisproducten in de chemie en niet alleen voor wegwerpplastic.