Bewoners voorkomen erger door binnendeur te sluiten bij badkamerbrand Sander Bral

18 februari 2020

15u38 0 Antwerpen De brandweer moest dinsdagmiddag naar de Oranjestraat uitrukken in Antwerpen-Noord voor een brand in een appartementsgebouw. Om een onbekende reden was daar in een badkamer op de vijfde verdieping een wasmachine in brand gevlogen. De alerte bewoners konden de badkamerdeur snel sluiten waardoor erger voorkomen kon worden.

De brand werd dinsdagmiddag opgemerkt door een rookmelder. De alerte bewoners van het pand op de vijfde verdieping konden de badkamerdeur sluiten waardoor het brandje beperkt bleef tot de badkamer, waar de vlammen uitbraken.

Na een uur was de situatie al volledig onder controle en kon de straat terug vrijgemaakt worden. Er vielen geen gewonden bij het incident. Ook de schade bleef beperkt. De Post Lillo van Brandweer Zone Antwerpen was toevallig in de buurt toen de brand uitbrak en moest dus uitzonderlijk blussen in de binnenstad.