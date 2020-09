Exclusief voor abonnees Bewoners Slachthuiswijk op wandel met ontwerpers: “Maak van Lobroekplein ónze Dageraadplaats” Philippe Truyts

12 september 2020

21u05 0 Antwerpen Met 2.500 woningen en 104.000 vierkante meter publieke ruimte, waarvan 40 procent groen, wordt de metamorfose van de Slachthuiswijk een gigantische uitdaging. Het plan is uitgesmeerd over twintig jaar. Met wijkwandelingen kregen de ontwerpers van de openbare ruimte zaterdag flink wat feedback van de buurtbewoners.

Over de aanpak van de Slachthuissite, het Noordschippersdok en het Lobroekdok is de voorbije jaren veel inkt gevloeid. Ontwikkelaar Triple Living, het Damcomité en de stad kregen de violen uiteindelijk afgelopen zomer gestemd. Mét de nodige garanties voor voldoende groen op maat van de buurt. Opmerkelijk in het plan zijn ook de zeven doodlopende en lusvormige straten én een groene wandelboulevard door de hele wijk.

Je hebt 22% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen