Bewoners Hoboken kunnen opnieuw speelstraat aanvragen Jan Aelberts

02 december 2019

17u06 1 Antwerpen Wie in Hoboken een straatfeest wil geven of zijn straat autovrij wil maken zodat de kinderen er zorgeloos kunnen spelen, kan vanaf nu een aanvraag indienen bij het district. Deelnemers kunnen ook een toelage en speelgoed krijgen.

“Met de speelstraten wordt het openbaar domein tijdelijk ter beschikking gesteld van de zwakste weggebruiker, namelijk het spelend kind”, klinkt het bij het district. “Dankzij het afsluiten van een straat of een deel ervan kunnen kinderen er vrij spelen. Het komt ook de sociale cohesie ten goede.”

Wie een aanvraag indient kan kiezen tussen een ‘korte’ en een ‘lange’ speelstraat. De zogenaamd korte speelstraat geldt voor één of twee dagen. Een lange speelstraat kan tot 14 dagen afgesloten worden. Dit kan enkel in de paas- of zomervakantie. Het district zorgt ook voor ondersteuning. Ouders kunnen 15 euro krijgen voor hapjes en drankjes en spelmateriaal. De spelletjes worden ook kosteloos uitgeleend, zolang de voorraad strekt. Meer info via stadsmakers.hoboken@antwerpen.be.