Bewoners die niet naar huis kunnen na explosie Wilrijk krijgen assistentiewoning Jan Aelberts

04 september 2019

14u39

Bron: BELGA 5 Antwerpen Woonzorgcampus Hollebeek van GZA - GasthuisZusters Antwerpen - biedt na de explosie in Wilrijk enkele assistentiewoningen aan voor de slachtoffers die momenteel geen woning meer hebben of van wie de woning ernstig beschadigd raakte. “Onze woonzorgcampus is gelegen in de nabijheid van de ontploffing en we willen de getroffen buurtbewoners helpen waar nodig”, zegt directeur Rudi Janssen.

De zware explosie van dinsdag maakte drie huizen met de grond gelijk en veroorzaakte structurele schade aan drie andere woningen. Er vielen één dode en drie gewonden. “Verschillende bewoners kunnen niet naar huis terugkeren, omdat de situatie voor hen onveilig is”, klinkt het bij GZA. “Zij moeten dus ongewild op zoek naar een tijdelijke, nieuwe verblijfplaats. Daarin willen we hen ondersteunen door hen onderdak te bieden in onze beschikbare assistentiewoningen.”

Getroffen buurtbewoners van de ontploffing in Wilrijk kunnen contact opnemen met de woonzorgcampus via het algemeen telefoonnummer 03/231.06.40 of via wzc.hollebeek@gza.be.