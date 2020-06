Bewoners Antwerpse woonzorgcentra in de bloemetjes gezet voor Wereldhumanismedag Annelin Marien

18 juni 2020

18u20 4 Antwerpen Voor het achtste jaar op rij zet huisvandeMens ongeveer 50 zorgcentra in de provincie Antwerpen in de bloemetjes naar aanleiding van Wereldhumanismedag, op 21 juni. Tijdens de jaarlijkse actie ‘Bloem van een Mens’ kwam voor het eerst ook het zorgpersoneel aan bod dat de voorbije maanden in extreme toestanden ongezien werk leverde. HuisvandeMens ging ook langs bij enkele woonzorgcentra in de stad.

HuisvandeMens viert Wereldhumanismedag traditioneel door de actie ‘Bloem van een Mens’ op poten te zetten. Over de hele provincie Antwerpen worden zo’n 25.500 zorgbehoevenden en zorgpersoneel letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet.

“De voorbije maanden waren voor de bewoners van woonzorgcentra en patiënten in ziekenhuizen, door het gebrek aan bezoek en de strikte maatregelen, erg zwaar om te dragen”, zegt Inge Verloo, directeur van deMens.nu Antwerpen. “Daarom hopen we meer dan ooit dat onze bloemetjes hun dag wat extra licht en kleur zullen geven. We vonden het bovendien niet meer dan logisch dat we in deze speciale periode ook het personeel, dat het al die mensen zo aangenaam mogelijk probeert te maken, te bedanken en dus hebben we ook voor elk van hen een bloemetje voorzien.”