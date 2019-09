Exclusief voor abonnees Bewoner voert eenzame strijd tegen staat flatgebouw: “Vocht, ongedierte en afbrokkelend beton. We rotten hier weg” Jan Aelberts

23 september 2019

10u38 26 Antwerpen Hij is het op z’n zachtst gezegd beu, de 53-jarige Michel Roosenbroeck. “Ons flatgebouw verkommert”, zegt Michel. “Beton brokkelt af en balkons kreunen onder het vocht. De muizen hebben de veertiende etage bereikt. De eigenaar ligt er niet wakker van.” Die eigenaar, de nv E.G.L.I. ontkent de problemen. “Sommige bewoners moeten zelf verantwoordelijkheid nemen”, klinkt het daar.

In het flatgebouw op de Bosuil in Deurne wonen zo’n 80 gezinnen. Michel voert er een eenzame strijd. Vier jaar geleden werd hij verliefd op het zicht dat zijn flatje op het dertiende biedt over zijn Antwerpen. Met twee dagen werk in de week, Michel kampt met een handicap, en een klein pensioen na een leven lang gewerkt te hebben als onder meer verkoper, is de huur van 700 euro stevig. “Daar komt nog eens 180 euro bij voor het onderhoud”, vertelt Michel. “Maar hier gebeurt zo goed als niks.”

Hij toont ons zijn terras. Eén van de glasplaten van de balustrade is stuk en werd vervangen door een schamel stuk plastic. De steunbalken kampen met vocht. “Als het waait, fluit de wind langs de schuifdeur mijn living binnen. Als je er wat van zegt, word je uitgelachen. Alles wordt zo goedkoop mogelijk opgelapt”, zegt Michel.

De muizen zitten al op de veertiende etage. Rentokil is al meermaals op bezoek geweest, maar ze krijgen de plaag niet onder controle Michel Roosenbroeck

“Dit gebouw is in 1976 neergezet. De eigenaar, een vennootschap, laat het gebouw verkommeren. Als het ondertussen maar geld opbrengt. Hier wonen veel allochtonen, oude mensen ook, die zijn te bang om hun mond open te trekken. Ze zijn blij dat ik dat wél doe, met hun klachten komen ze tegenwoordig bij mij, maar ook ik sta met mijn rug tegen de muur.”

De nv E.G.L.I., eigenaar van het gebouw, ontkent. “Het balkon van Michel wordt wel degelijk hersteld. Alleen duurde dat wat langer door een fout in de geleverde glasplaat en het afgelopen bouwverlof.”

Branddeuren werken niet

We gaan samen op inspectie door de trappenhal. Hier en daar stickers van Rentokil, een pijnlijke herinnering aan nóg een probleem: ongedierte. “De muizen zitten al op de veertiende etage. Rentokil is al meermaals op bezoek geweest, maar ze krijgen de plaag niet onder controle.”

“Klopt niet", klinkt het bij E.G.L.I. “We hebben een contract met Rentokil voor regelmatige controles. Er was inderdaad een klacht van een bewoner op de veertiende etage. Maar de muizen werden enkel in zijn appartement gevonden. De klacht wordt verder opgevolgd door onze technieker en Rentokil.”

