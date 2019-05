Bewoner stelt oven verkeerd in: flatgebouw ontruimd Sander Bral

23 mei 2019

14u56 0

Het brandalarm ging woensdagavond af in een gebouw aan de Volhardingstraat op het Kiel. Er kwam heel wat rook uit een flat in het gebouw. Eén van de bewoners belde naar de hulpdiensten. De politie stuurde alle bewoners naar buiten en ging op zoek naar de juiste locatie van de brand. Daar moesten ze een deur voor intrappen. Eens binnen kwam er veel rook vrij. Er waren nergens vlammen te zien. Ook de brandweer ging mee op zoek en nazicht in een ander appartement leverde niets op. Uiteindelijk bleek de boosdoener een ovenschaal te zijn die nog in de oven stond. De kok van dienst dacht de oven zo ingesteld te hebben dat die automatisch uitgeschakeld werd en had het pand verlaten. Er raakte niemand gewond en erger werd voorkomen dankzij de rookmelders en een alerte buurman.